سر رباعية مباراة بلجيكا والسعودية الودية

المواطن - محمد سمعة

استعد المنتخب البلجيكي بشكل جيد للمنافسة في بطولة كأس العالم 2018 وذلك بعد فوزه على الأخضر برباعية دون رد في إطار ودي جمع بين بلجيكا والسعودية في مدينة بروكسل البلجيكية أمس الثلاثاء.

وجاء تفوق منتخب الشياطين الحمر في مباراة بلجيكا والسعودية وذلك بسبب الضغط الهجومي المتواصل مع وجود عناصر هجومية مميزة في منتخب بلجيكا مثل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وإدين هازارد لاعب نادي تشيلسي وروميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتميزت مباراة بلجيكا والسعودية باستمرار الضغط الهجومي مع تنفيذ جمل فنية متقنة وتنويع اللعب من على الأطراف ومن منطقة العمق مع اختراقات مميزة لكل من هازارد وروميلو لوكاكو.

وتُعد مباراة بلجيكا والسعودية هي ثاني مباراة خاضها الأخضر تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في ظل استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم صيف العام الحالي في روسيا.

شهدت مباراة بلجيكا والسعودية كذلك تألق اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والذي عاد للتسجيل من جديد مع منتخب بلاده وذلك بعد غيابه عن التهديف لفترة طويلة.

وبعد انتهاء مباراة بلجيكا والسعودية لم ينجح خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر في تحقيق الفوز الثاني له في اللقاءات الودية مع الأخضر منذ تولي مهمة تدريب المنتخب السعودي في شهر نوفمبر الماضي خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا.

وتعرض لاعبو الأخضر لانتقادات عديدة بعد نهاية مباراة بلجيكا والسعودية حيث هاجم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعبي المنتخب السعودي ومنتقدًا محمد السهلاوي مهاجم النصر والأخضر بسبب هبوط أدائه الفني.

وخلال الفترة المقبلة يستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الإيطالي وديًا في شهر مارس بعد انتهاء مباراة بلجيكا والسعودية بخسارة الأخيرة برباعية دون رد في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب كيفن دي بروين.







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