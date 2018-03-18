سطيف الجزائري يتأهل والهلال السوداني يودّع أبطال إفريقيا

المواطن – متابعة

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في الوقت الذي ودع فيه الهلال السوداني فعاليات البطولة.

وتغلب سطيف على ضيفه أدوانا ستارز الغاني برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

وجاء تأهل الفريق الجزائري لمرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف نظيف.

وأحرز رباعية سطيف، مراد بن عياد، ومحمد خثير زيتى وعبدالقادر بدران وأمقران عبدالحكيم في الدقائق 28 و45 و61 و93.

وفي مباراة ثانية، فاز الهلال على ضيفه توجو بور بطل توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

ورغم الفوز، إلا أن الفريق السوداني ودّع البطولة بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بهزيمته بهدفين دون رد.







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