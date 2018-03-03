سعد الحريري يغرد من الرياض بصورة مع ولي العهد

سعد الحريري يغرد من الرياض بصورة مع ولي العهد

2018/03/03
الساعة 2:40 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة جمعته في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
وغرد الحريري عبر حسابه في تويتر : ‏مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في ⁧‫#الرياض‬⁩ .
وكان الحريري وصل فجر الأربعاء إلى الرياض والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وسبق وصول الحريري إلى السعودية لقاءه في بيروت بالموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوفد المرافق له .

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