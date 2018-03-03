سعد الحريري يغرد من الرياض بصورة مع ولي العهد

المواطن- الرياض
نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة جمعته في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
وغرد الحريري عبر حسابه في تويتر : مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في #الرياض .
وكان الحريري وصل فجر الأربعاء إلى الرياض والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وسبق وصول الحريري إلى السعودية لقاءه في بيروت بالموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوفد المرافق له .