سعد الحريري يغرد من الرياض بصورة مع ولي العهد

المواطن- الرياض

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة جمعته في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وغرد الحريري عبر حسابه في تويتر : ‏مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الاميركية الأمير خالد بن سلمان في ⁧‫#الرياض‬⁩ .

وكان الحريري وصل فجر الأربعاء إلى الرياض والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وسبق وصول الحريري إلى السعودية لقاءه في بيروت بالموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والوفد المرافق له .







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