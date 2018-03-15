سعد الشهري مدربًا للأخضر الأولمبي لمدة عام

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب المنتخب السعودي الأولمبي في الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن سعد الشهري سيدرب الأخضر الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد.

جدير بالذكر أن الشهري سيدرب الأخضر الأولمبي في معسكره في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري حيث سيخوض الأخضر مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وبعد معسكر جدة سيعود الشهري لقيادة الاتفاق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي ثم يبدأ مهمته الرسمية كمدرب للمنتخب السعودي الأولمبي.







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