سعود آل سويلم رئيس النصر يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت جماهير العالمي مع خبر تكليف سعود آل سويلم برئاسة مجلس إدارة نادي النصر بطريقتها الخاصة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن محبو العالمي هاشتاقًا يحمل اسم سعود آل سويلم رئيس النصر على “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة، بعد وقت قصير من إطلاقه؛ نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير معه.

ورصدت “المواطن” التفاعل الكبير مع هاشتاق سعود آل سويلم رئيس النصر على “تويتر”، وكتب “هاني البركات”: “خلال شهر واحد قدم للنادي صفقتين”، وقال “رامي الصقري”: “بالتوفيق يا رب، وإن شاء الله تحقق آمال الجمهور النصراوي العظيم”.

وكتب الكاتب الرياضي عبدالرحمن الفريح: “أهلًا وسهلًا بك في العالمي وبالتوفيق لك لتحقيق الذهب والإنجاز والعالمية الثانية بحول الله وقوته.. النصر كبير بتاريخه النصر كبير بعالميته النصر كبير ببطولاته النصر كبير برجاله النصر كبير بكل شيء.. يوجد بديل هذا هو البديل وغيره كثير يتمنون النصر”.

وقال “أبو مساعد” على هاشتاق سعود آل سويلم رئيس النصر: “بإذن الله هو قادر على إسعاد الجماهير النصراوية وتحقيق البطولات، أرى ذلك في عينيه”، وتابع حساب يحمل اسم “عامر”: “بإذن الله راح نشوف نصر جديد”.

وعلقت “ريم”: “الأستاذ سعود آل سويلم غني عن التعريف شخصية إدارية ناجحة بجميع المقاييس سيقود النصر إلى منصات التتويج هنيئًا لكل نصراوي بهذا الرئيس خلال أقل من شهر قدم لنادي النصر صفقتين مميزتين سلطان الغنام/ حمد المنصور كل التوفيق له ولنادي العالمي”.

وأضافت “سارة”: “ألف ألف مبروك وفرحتنا كبيرة عساك وجه الخير لنصر وما قصر المالك أبو فهد على ما قدم لنصر يكفيك حب الجماهير”، وعلق “نايف الزهراني” على تكليف سعود آل سويلم قائلًا: “مستقبل النصر أفضل معاه إن شاء الله والله يوفقه مع العالمي”.

وتابع “دايس القحطاني”: “يستاهل وهو الرجل المناسب ف المكان المناسب”، وقال آخر: “رئيس جديد ونصر جديد بإذن الله يرجع معه النصر لوضعه الطبيعي”، وأضاف “فهد بسام”: “يجب أن يركز الرئيس القادم على ملف المدرب والأجانب وإن شاء الله راح نشوف نصر مختلف”.

حساب يحمل اسم “سوف نسمو” قال عن سعود آل سويلم: ” ذهب رجل وأتى رجل ذهب وفي وأتى وفي ذهب عالمي وأتى عالمي. النصر في رحلة جديدة نحو الذهب المنصات تغني شوقًا والجمهور يهتف عشقًا. النصر بخير. شكرًا سلمان المالك شكرًا أيها الشامخ. أهلًا بك سعود… أهلًا بك متربعًا على كرسي وعرش أول عالمي في آسيا”.

وعبر هاشتاق سعود آل سويلم رئيس النصر قال “محمد الخطيب”: “مبروك ويستاهل وفاله التوفيق للعمل المثمر بالإنجازات والبطولات سعود آل سويلم رئيس النصر وشكرًا من الأعماق سلمان المالك على ما قدمته في فترة تكليفك بذلت كل ما في وسعك من مال ووقت شكرًا لك من القلب”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن تكليف سعود آل سويلم برئاسة العالمي، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق، وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.







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