سعود جاسم .. لؤلؤة الخليج

المواطن - مروة نبيل

يُعد النجم الراحل سعود الجاسم واحدًا من أفضل لاعبي المنتخب السعودي الأول ونادي القادسية، حيث إنه كان من أبرز المهاجمين قبل ظهور الأسطورة ماجد عبدالله.

وتحدث النُقاد الرياضيين في برنامج “أكشن يا دوري” عن سعود الجاسم المُلقب بـ”لؤلؤة الخليج” بعد وفاته، يوم أمس السبت، عن عمر يناهز الـ62 عاماً.

وقال ناصر الجديع: “على مستوى المنطقة الشرقية كان المرحوم سعود جاسم واحداً من أهم اللاعبين وقد حقق أكبر صفقة بذلك الوقت للاتحاد.. عندما نتذكر مراحل المهاجمين في السعودية فيجب أن نذكر سعود جاسم “.

وتابع مقدم البرنامج وليد الفراج قائلًا:” المرحوم سعود جاسم من عائلة رياضية شكلت أحد أهم معالم الكرة في المنطقة الشرقية ونادي القادسية.. قبل جيل ماجد عبدالله كان سعود جاسم واحداً من أهم المهاجمين السعوديين .. سعود جاسم جوهرة الخليج”.

وأضاف عبدالله بن زنان قائلًا: “رحم الله الكابتن سعود جاسم الذي يعتبر من الحقبة المهمة بتاريخ الكرة السعودية والأهم هو الوقوف مع اللاعبين القدامى وهذا ما شاهدناه بمبادرات من معالي رئيس هيئة الرياضة وجمعية اللاعبين القدامى”.

وعلق محمد البكر قائلًا: “المرحوم سعود جاسم كان يلقب بلؤلؤة الخليج وهو أحد رموز الكرة بنادي القادسية”.

ويُعتبر سعود جاسم من أبرز المهاجمين في السعودية والخليج العربي، بعد تألقه سواء مع القادسية أو الأخضر الذي شارك معه في منافسات بطولة خليجي 1979، قبل أن يُعلن اعتزال لعب كرة القدم في عام 1986.







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