سفارة المملكة لدى واشنطن تحذر السعوديين من توبي

المواطن- الرياض

أغلقت سفارة المملكة لدى واشنطن أبوابها، اليوم الأربعاء؛ بسبب عاصفة ثلجية قوية ورياح شديدة.

ودعت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، المواطنين السعوديين في أميركا لتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة.

وضربت عاصفة ثلجية جديدة مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة اليوم، لتكون الرابعة التي تشهدها هذه المنطقة خلال ثلاثة أسابيع؛ ما أدى إلى إغلاق المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية في اليوم الثاني من بدء فصل الربيع رسميًّا.

ويتوقع أن تتسبب العاصفة “توبي” بتساقط ثلوج بسماكة 25 إلى 45 سنتيمترًا في نيويورك، إضافة إلى أجزاء من نيوجيرسي ولونغ آيلاند، قبل أن تخف حدتها خلال الليل.

وحذرت وكالة الطقس الوطنية من رياح بسرعة 72 كم في الساعة، ومن احتمال انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في نيويورك ونيو جيرسي وكونيتيكت.

وفي العاصمة واشنطن أغلقت المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية بسبب توقعات بسقوط ثلوج بسماكة 8 إنشات.

وألغيت نحو 4000 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة، خصوصًا في مطاري نيوارك ولاغارديا في نيويورك، كما ألغيت نصف الرحلات من مطار جون كينيدي في فيلادلفيا.

وألغي أكثر من ثلث الرحلات في مطار ريغان في واشنطن.

ونصح رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، السكان بتجنب الخروج من منازلهم مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج خلال فترة بعد الظهر والليل ما يعوق حركة السيارات مساء.

وأعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ وأغلقت المدارس في فيلادلفيا.

ويتوقع أن تكون بوسطن الأكثر تضررًا بالثلوج في نهاية اليوم مع توقع حصول فيضانات في المناطق الساحلية.







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