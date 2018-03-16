سفارة بريطانيا لدى مصر: قتلة مريم لن يفلتوا من العقاب

المواطن - متابعة

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، الالتزام بتقديم قتلة الفتاة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام، والتي توفيت أول أمس عقب الاعتداء عليها من جانب 10 فتيات بمدينة نونتغهام للعدالة.

وقالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية، الجمعة: لقد صدمنا وحزنا لسماع خبر وفاة مريم مصطفى في نونتغهام، ونشارك عائلتها وأصدقاءها شعورهم، مضيفة أن شرطة نونتغهام ملتزمة بتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة من خلال تحقيق دقيق.

وأضافت المتحدثة أنَّ المفتش مات هيلي، من شرطة نونتغهام، أكد أنه تم بالفعل إجراء استفسارات مكثفة حول الحادث، مشيرة إلى أن سلطات بريطانيا على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن.

وأردفت: نحن نشارك الرغبة في معرفة الحقائق الكاملة في أقرب وقت ممكن، ولكن بما أن التحقيق مستمر، لا تستطيع السلطات التعليق علنًا على تفاصيل القضية؛ لأن ذلك قد يضر بإجراءات المحكمة، ويجعل من الصعب ضمان العدالة لمريم.

وأكدت السفارة البريطانية أنَّ هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز لن تمر دون عقاب، مشيرة إلى أنَّه لا يمكن التعليق على تاريخ مريم الطبي وعلاجها بسبب قوانين الخصوصية في بريطانيا.

وكانت الفتاة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام قد تعرضت للسحل على يد 10 فتيات في مدينة نونتغهام في بريطانيا، ولفظت أنفاسها الأخيرة مساء الأربعاء بعد إصابتها بنزيف في المخ والرئة.

وكشفت والدة الفتاة أن العنصرية والبلطجة هما السبب، وقالت: إن المعتديات على ابنتها مجموعة من الفتيات عرفن بالبلطجة والاعتداء على أي فتاة لا تنتمي لبلدهن ودون سبب يُذكر.







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