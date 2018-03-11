سفير واشنطن لدى اليمن: سنقف بحسم أمام هيمنة إيران

المواطن - متابعة:

أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، وقوف بلاده بحسم ضد مساعي إيران لفرض هيمنتها في اليمن.

وشدد تولر على دعم بلاده للشرعية في اليمن ومساندة موقف السعودية والتحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي التي شبّه خطرها بالقاعدة، متهمًا الحوثيين بتدمير الجانبين الإنساني والاقتصادي والتحول لجماعة أكثر فساداً من النخبة التي زعموا أنهم انقلبوا عليها لفسادها، ولزيادة ثرائهم من خلال نهب المواطنين ونهب الغاز والنفط.

وأشاد السفير الأميركي بجهود السعودية لدعم الأعمال الإنسانية والاقتصادية، معرباً عن تفاؤله بدور المبعوث الأممي الجديد في إعادة إحياء المفاوضات.

وشدد تولر على أن الحوثيين لن يجدوا تعاطفاً من الأمم المتحدة في حال استمرار دعم إيران لهم، مضيفًا أن هناك توافقاً دولياً تاماً حول المبدأ العام للحل في اليمن منذ عام 2011 والمرتكز على عودة الشرعية.







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