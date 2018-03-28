سقط من الدور الثالث وكاد يُحرم من ساقه فأنقذته مستشفى صامطة بجراحة

المواطن - علي شيبان - جازان

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى صامطة في إنقاذ الساق اليمنى لمريض ثلاثيني من البتر.

وحضر المصاب إلى قسم الطوارئ بالمستشفى بعد أن تعرض لحادث سقوط من ارتفاع عالٍ من الدور الثالث نتيجة صعقه بماس كهربائي، فيما نتج عن الحادث كسور متعددة بالطرفين السفليين مع تورم شديد بعضلات الساق اليمنى أدى إلى ما يعرف علميًّا بـ”متلازمة الحجرات”، وانسداد بالشرايين والأوردة بالساق اليمنى، وتم التعامل مع الحالة عند وصولها لقسم الطوارئ ونقلها مباشرة إلى غرفة العمليات.

وأسفرت جهود فريق جراحة العظام بالمستشفى عن إنقاذ المصاب بعد العملية الناجحة، حيث استطاع فريق جراحة العظام بقيادة أخصائي جراحة العظام بالمستشفى الدكتور أيمن داود إجراء عملية تثبيت خارجي وداخلي لكسر عظمة الساق اليمنى، مع إجراء عملية شق للنسيج الضام؛ مما أدى إلى سريان الدم مرة أخرى في شرايين وأوردة الساق وإعادة التروية الدموية وإنقاذها من البتر.

كما أُجريت عملية تثبيت لكسر عظم الفخذ اليسرى بواسطة مسمار نخاعي تشابكي، وخضع المريض للعناية الطبية اللازمة وخرج من المستشفى ممارسًا حياته بشكل طبيعي.







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