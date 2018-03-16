سقوط أكثر من 170 سبيكة ذهب من طائرة

المواطن- متابعة

سقطت أكثر من 170 سبيكة ذهبية من طائرة شحن روسية أثناء إقلاعها، أمس الخميس، في مدينة ياكوتسك أقصى شرقي البلاد.

وأكدت سلطات التحقيق المحلية، في بيان، أن شحنة زنتها نحو 9 أطنان من المعدن النفيس لم تكن مؤمّنة بشكل صحيح، وأن جزءًا منها سقط من الطائرة على المدرج.

وقالت وكالة “تاس” إنه تم جمع نحو 3 أطنان من الشحنة.

وكانت الطائرة تقوم بنقل الشحنة من شركة تعدين محلية إلى مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

وهبطت الطائرة التي تشغلها شركة “نيمبوس” اضطراريًّا في بلدة ماجان على بعد 12 كيلومترًا من ياكوتسك.







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