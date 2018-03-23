سقوط 3 أحداث سرقوا محلًّا تجاريًّا في حائل بالسلاح الأبيض

المواطن- حائل

قبضت شرطة حائل، اليوم الجمعة، على 3 أشخاص سرقوا مبلغًا ماليًّا وبطاقات إعادة الشحن من محل تجاري.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه في صباح يوم أمس الخميس تبلغت الجهات الأمنية بتعرض أحد المحلات التجارية للسطو بالسلاح الأبيض من قبل 3 أشخاص سرقوا مبلغًا ماليًّا، وبطاقات إعادة الشحن، ولاذوا بالفرار.

وتابع أنه فور تلقي البلاغ باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وتمكنت في وقت وجيز من القبض على 3 أحداث سعوديي الجنسية؛ بتهمة ارتكاب تلك الحادثة.

ولفت إلى أنه تم إيداعهم دار الملاحظة الاجتماعية، تمهيدًا لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.







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