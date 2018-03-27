سكريبال يتسبب في طرد 10 دبلوماسيين روس من الناتو

المواطن - الرياض

قرر حلف الناتو طرد 10 دبلوماسيين روس على خلفية اتهامات لندن لموسكو بالتورط في تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال.

وأعلنت أمس 23 دولة، بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

وأعلنت السلطات الأميركية أنها ستطرد 48 دبلوماسيًا روسيًا و12 موظفًا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.

وقبل أيام طردت بريطانيا 23 دبلوماسيًا روسيًا فيما طالبت روسيا بتقديم أدلة على اتهامات لندن لها.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد علقت على طرد روسيا 23 دبلوماسياً بريطانياً بقولها إنه “لا يغير شيئاً في قضية تسميم العميل المزدوج في مدينة سالزبيري في إنجلترا”.

وصرحت ماي في منتدى الربيع للحزب المحافظ أن روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل سافر”، مضيفة أن بريطانيا “ستفكر في الخطوات التالية خلال الأيام المقبلة”.

وأضافت أن رد روسيا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فقد جرت محاولة اغتيال شخصين على الأراضي البريطانية، وليس لهذه المحاولة تفسير بديل سوى أن الدولة الروسية مسؤولة.

وتُلقي ماي باللوم على روسيا في الهجوم بغاز أعصاب على الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبيري في الرابع من مارس، وهما في حالة حرجة.

وحذَّرت ماي من أن بريطانيا لن تتساهل مطلقاً مع تهديد الحكومة الروسية لحياة المواطنين البريطانيين وغيرهم على الأراضي البريطانية.

وقالت إن بريطانيا ليست على خلاف مع الشعب الروسي.

والمعروف أن سيرغي سكريبال، هو ضابط سابق في الاستخبارات الروسية، وعمل كعميل مزدوج لبريطانيا منذ التسعينيات.

وفي أوائل مارس 2018، كان سكريبال وابنته من المشتبه في إصابتهما بالتسمم، مما أدى إلى إصابتهما بأمراض خطيرة في مستشفى سالزبيري ، حيث أعلن عن وقوع حادث كبير، وفقًا لبيان من شرطة ويلتشير.







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