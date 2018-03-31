سلطان الغنام يؤكد: الفيصلي يعيش موسمًا استثنائيًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي سلطان الغنام بالمستوى الذي يُقدمه العنابي الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعدما نجح في الفوز على الأهلي السعودي وإقصائه من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك.

وقال سلطان الغنام عقب مباراة الأهلي السعودي أمام الفيصلي في الكأس: “ما يحدث هذا الموسم استثنائي، وبفضل توفيق من الله، واجتهاد من قبل اللاعبين.. دخلنا الملعب ونحن ندرك قوة الأهلي السعودي واحترمناه كفريق كبير، لذلك نجحنا في تحقيق الفوز”.

وعن الفريق الذي يُفضل مقابلته في نهائي كأس الملك قال سلطان الغنام في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الفيصلي أمام الأهلي السعودي في نصف النهائي: “أي فريق يأتي نحن مستعدون له، والأمر لا يفرق معي”.

وشارك سلطان الغنام الذي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية من الموسم الرياضي الجديد، في مباراة الفيصلي أمام الأهلي السعودي في نصف نهائي كأس الملك والتي انتهت بتحقيق العنابي لفوز تاريخي بهدف نظيف وتأهله إلى النهائي للمرة الأولى.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجاري سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو كأس الملك ونجح في تحقيق نتائج جيدة أمام الفرق الكبرى بالمسابقات المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ، ووصل إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه التاريخي على النادي الأهلي السعودي بهدف نظيف بعد استخدام تقنية الفيديو.







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