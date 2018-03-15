سلطان خميس يُعلق على قائمة الأخضر وأزمة سلمان الفرج

المواطن - مروة نبيل

علق المدرب الوطني سلطان خميس، على قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي تم الإعلان عنها، اليوم الخميس، للالتحاق بمعسكر الأخضر في إسبانيا وبلجيكا؛ استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 الذي سينطلق بعد غد السبت.

وتحدث سلطان خميس عن اختيارات المنتخب السعودي في مركز المدافع وقال: “المدرب خوان بيتزي اختار أفضل 4 قلب دفاع لقائمة الأخضر، وكنت أتمنى ضم مدافع الهلال علي البليهي كونه المدافع الوحيد الذي يلعب بقدمه اليسرى”.

وقال المدرب الوطني خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “إبراهيم غالب يملك إمكانيات مميزة، ولكن هناك تباين كبير في مستواه، ويجب عليه العمل أكثر لتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 “.

وتابع سلطان خميس تصريحاته الإذاعية قائلًا: “وجود لاعب الاتفاق محمد الكويكبي ضمن قائمة الأخضر هو تتويج لمستواه المميز مع فريقه، خصوصًا أنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة”.

وأضاف: “لاعب الهلال أحمد الفقي لم تتجاوز مشاركته مع فريقه أكثر من 3 مباريات.. وكنت أتمنى أن يتدرج قبل الانضمام لصفوف الأخضر خصوصًا أن المنتخب أمامه مباريات صعبة جدًّا في كأس العالم 2018 يمكن تضيع علومه”.

وعن نجم نادي الهلال سلمان الفرج قال سلطان خميس: “سلمان الفرج يُعَد من ركائز المنتخب السعودي.. وعليه أن يراجع حساباته للعودة من جديد لقائمة الأخضر”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع الزعيم، كما قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أن سبب إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، وتغريمه، تلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.







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