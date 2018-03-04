سنايدر يعتزل اللعب الدولي بعد 133 مباراة مع هولندا

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتزال ويسلي سنايدر اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعدما شارك معه في 133 مباراة دولية.

وانضم سنايدر لمنتخب الطواحين الهولندية منذ 2003، لعب معه 133 مباراة، وأحرز 31 هدفًا، ولعب لجميع المنتخبات السنية في هولندا سواء تحت 17 أو 19 أو 21 عامًا.

وكان الشغل الشاغل لسنايدر (33 عامًا) المشاركة في النسخة القادمة لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا، إلا أن فشل منتخب بلاده في انتزاع بطاقة التأهل إلى العرس العالمي دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال.

وخاض سنايدر مع منتخب هولندا 133 مباراة دولية، إضافة إلى 15 مباراة أخرى ضمن الفئات السنية المختلفة ليصبح أكثر من حمل شارة القيادة طوال 15 عامًا، متفوقًا على العديد من أساطير كرة القدم الهولندية.

وكان سنايدر يحلم بالتتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، إلا أن جميع أحلامه لم تتحقق، حيث خسر نهائي مونديال 2010 التي أقيمت بجنوب إفريقيا أمام إسبانيا ليكتفي بالحصول على الميدالية الفضية.

وبعد أن كان المنتخب الهولندي على مقربة من التأهل لنهائي مونديال 2014 التي أقيمت بالبرازيل، سقط في المربع الذهبي في فخ الهزيمة، ليكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية.







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