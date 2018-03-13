سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 4.3 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7778.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة, وشمس, وسايكو, وفيبكو, وجاكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التعاونية, وبوبا العربية, ومجموعة السعودية, وولاء, والدرع العربي, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.63% و 4.97% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, والصحراء، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان، والراجحي، والصحراء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 3099.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 107 صفقات.







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