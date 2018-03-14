سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 4.1 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7775.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 159 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم, وإكسترا, ودور, وصناعة الورق, والجماعي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الراجحي, وولاء, والسعودي الفرنسي, والعالمية, وميدغلف للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.09% و 2.17% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء, ودار الأركان، والمجموعة السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 78.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3020.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 92 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.







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