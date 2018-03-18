سوق الأسهم يفتتح تعاملات الأسبوع بانخفاض 16.62 نقطة

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 16.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7728.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 162 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ولاء, والأبحاث والتسويق, ولازوردي, وسيسكو, وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين, وسلامة, وبتروكيم, والمستشفى السعودي الألماني, وأسيج, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و 5.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وملاء للتأمين, والراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, ودار الأركان, والإنماء, وسابك، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3020.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 172 ألف سهم تقاسمتها 216 صفقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :