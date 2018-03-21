سوق الأسهم يواصل رحلة الصعود بتداولات 4.1 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 36.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7761.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 186 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو, والمستشفى السعودي الألماني, واكسا التعاونية, وأليانز إس إف, ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كهرباء السعودية, والمعذر ريت, وشاكر, والراجحي ريت, وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.22% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وزين السعودية, وكهرباء السعوية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, والراجحي, والإنماء، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 45.20 نقطة ليقفل عند مستوى 2976.71 نقطة, وبتداولات بلغت مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 102 صفقة.







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