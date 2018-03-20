سياسي أميركي: التدخل الإيراني والقدس أبرز الملفات المطروحة على أجندة ولي العهد

المواطن - الرياض

أكد جون ديوك أنتوني الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات العربية- الأميركية أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى أميركا تكتسب أهمية خاصة نظرًا لأهمية الموضوعات التي سيناقشها مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال ديوك في لقاء مع قناة الإخبارية إن ولي العهد سيبحث قضية التدخل الإيراني في المنطقة وكذلك مستقبل مدينة القدس مع الرئيس ترامب.

وأضاف أن هناك الكثير من القضايا المشتركة والتي تهم العلاقات بين البلدين سيتم التطرق لها.

يذكر أنه من المقرر أن تمتد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأميركا إلى أسبوعين يزور خلالها 7 مدن ويلتقي بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والنواب وكبار القيادات السياسية.

وسيزور ولي العهد مدنًا مهمة في جولته الحالية من بينها واشنطن ونيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو وغيرها.

وسيلتقي ولي العهد اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات المهمة لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في مجال الترفيه.

كما سيلتقي ولي العهد اليوم مع قادة اللجان في مجلس الشيوخ والنواب وفي المساء سوف يعقد عدة لقاءات فردية مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والمسؤولين في مقر إقامته.







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