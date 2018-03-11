سُرقت سيارته من مركز صيانة شهير في مكة منذ 2014 ولا تعويض!

‏‏المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تعرَّض المواطن ماجد المستوري لسرقة محتويات سيارته من نوع جينيسس 2014 قبل ثلاث سنوات، من داخل مركز صيانة الشركة الشهير في الكعكية بمكة بعد أن تركها للصيانة.

وناشد “المستوري” عبر “المواطن” إنصافه من إحدى الشركات الشهيرة في بيع السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد أن أدخل السيارة في صيانة مجانية بالشركة وتمت سرقتها داخلها ولم يتم تعويضه، موضحاً أن الشركة وعدته بتعويضه بسيارة جديدة ولكن ماطلته منذ عام 2014 وحتى اليوم الأحد.

وأكد أنه لم يترك مكاناً إلا قدم فيه شكوى، حيث ذهب إلى وزارة التجارة وقدم بلاغاً وقالوا له “سوف تعوضك الشركة”.

أما الشرطة، فذكر المستوري أنها حولته إلى الشركة الشهيرة ووزارة التجارة لأنه ليس من اختصاصها، ولَم يجد فائدة أو نتيجة كما لم تُحل المشكلة.

وتابع أن أقساط السيارة مستمرة عليه، مطالباً الشركة بتعويضه عن الخسائر التي تعرَّض لها وهي 23 ألف ريال دفعة أولى، والأضرار التي لحقته من إيقاف خدماته من قِبَل شركة “سمة” الخاصة بتقسيط السيارة.

“المواطن” تحتفظ ببعض الأوراق الثبوتية في حال طالبها.







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