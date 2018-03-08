شاهد.. أجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الدوري السعودي للمحترفين تسجيل العديد من الأهداف الرائعة خلال الـ23 جولة الماضية، ولكن هناك عدد من الأهداف التي تم إحرازها من الضربات الحرة خطفت الأنظار خلال البطولة المحلية.

ونشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب”، مقاطع فيديو لأجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين التي شهدت شبه سيطرة كاملة من اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا بقوة في القائمة.

وجاء في قائمة أجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا في شباك الفيحاء، وهدف نجم نادي النصر فهد الجميعة في مرمى الفيصلي.

وتواجد هدف نجم الفيصلي محمد أبو سبعان في شباك الاتفاق ضمن قائمة أجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين، التي ضمت هدف نجم الشباب ماركوس بيتزيلي في مرمى أُحد، وصاروخية نجم الاتحاد فهد الأنصاري التي هزت شباك التعاون.

وضمت قائمة أجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين هدف نجم القادسية إلتون خوزيه الذي سجَّله في مباراة التعاون، وقذيفة نجم الشباب محمد بن يطو في شباك الاتفاق، وصاروخية لاعب الفتح ساندرو مانويل في مرمى الاتفاق أيضًا.

وشملت قائمة أجمل أهداف الضربات الحرة في الدوري السعودي للمحترفين هدف نجم النادي الأهلي ليوناردو سوزا في شباك الرائد، وهدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ليوناردو بيريرا في مرمى الراقي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :