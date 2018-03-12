شاهد.. أرقام تبين كيف يمكّن الوليد بن طلال المرأة السعودية؟

شدد الأمير الوليد بن طلال على أنه منذ بداياته وتمكين المرأة هدف واضح وأكيد أمامه.
ودلل الوليد بن طلال على قوله في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: بأرقام تبين وصول نسبة تمكين المرأة في مؤسسة الوليد للإنسانية إلى 100%.
وكتب الوليد بن طلال: “هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف المرأة السعودية بعد ما يقارب 40 عامًا من العمل في منظومتنا”.
أما في مكتبه الخاص فوصلت نسبة تمكين المرأة إلى 86%، وبالنسبة إلى المملكة القابضة فتمكين المرأة السعودية وصل إلى 54%.
لكل رحلة بداية،
منذ بداياتي وتمكين المرأة هدف واضح وأكيد أمامي.
هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف #المرأة_السعودية بعد ما يقارب ٤٠ عاماً من العمل في منظومتنا :
نسبة ١٠٠٪ بـ @alwaleed_philan
نسبة ٨٦٪ بـ #المكتب_الخاص
نسبة ٥٤٪ بـ @Kingdom_KHC https://t.co/nFH6u69BQI
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 12, 2018