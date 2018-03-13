شاهد.. أغرب الفرص الضائعة في الجولة الـ24

المواطن - مروة نبيل

نشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لأغرب الفرص الضائعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتصدَّر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد السبيعي قائمة أغرب الفرص الضائعة ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري السعودي للمحترفين بفرصته الضائعة في مباراة الهلال، والتي حسمها فريقه لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وجاءت فرصة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جواو بيدرو الضائعة أمام مرمى الفيصلي في المركز الثاني بقائمة أغرب الفرص الضائعة في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فريقه بهدفين دون رد.

واحتل إهدار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدنان فلاته في مباراة النصر المركز الثالث في قائمة أغرب الفرص الضائعة بالجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وخسر العميد هذا اللقاء بثلاثية مقابل هدف.

في المركز الرابع بقائمة أغرب الفرص الضائعة بالجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، جاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عبد المجيد الرويلي بعدما أضاع فرصة بغرابة أمام الباطن وانتهى اللقاء بخسارة فريقه بنتيجة 2/1.

ووضعت قناة “دوري بلس” الفرصة التي أهدرها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الليبي مؤيد اللافي، في مباراة الفيحاء بالمركز الخامس في قائمة أغرب الفرص الضائعة بالجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.







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