شاهد.. أغرب فرصة ضائعة في دوري أبطال آسيا

المواطن – عبدالناصر سيد

شهدت مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع شنغهاي الصيني في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم واقعة غريبة وفريدة من نوعها.

حيث أضاع مهاجم أولسان أغرب فرصة في تاريخ البطولة القارية، والتي كانت كفيلة بخروج الفريق متعادلًا والحصول على نقطة.

وجاءت الفرصة عندما تهيأت الكرة إلى مهاجم أولسان داخل منطقة الجزاء وكان على بعد خطوات من المرمى، وهو خال من حارسه إلا أنه سددها قوية لتخرج إلى خارج المرمى.

وخسر أولسان هيونداي من شنغهاي بهدف دون رد، ليحتل الفريق الكوري الوصافة برصيد 5 نقاط بفارق 10 نقاط خلف الفريق الصيني المتصدر.

🎥 – من طرائف دوري أبطال آسيا

مهاجم أولسان يُضِيع أغبى فرصه في تاريخ البطولة 😅!!#ACL2018 pic.twitter.com/v1Pl2FHzWw — دوري أبطال آسيا (@ACL4ar) March 13, 2018







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