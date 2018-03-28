شاهد.. أمانة جدة تزيل 311 حظيرة عشوائية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في إزالة المواقع العشوائية، والحد من التلوث البصري في أنحاء المحافظة، أزالت بلديتا “أم السلم، وبريمان” الفرعيتان 311 حظيرة أغنام مخالفة في أحياء شرق جدة.

وشملت الحملات إزالة بلدية أم السلم الفرعية لـ 274 حظيرة أغنام عشوائية بطرق مكة المكرمة بحي المحاميد، في حين أزالت بلدية بريمان 37 حظيرة أغنام مخالفة تقع بمدخل بريمان الشعبي والمتفرع من طريق الحرمين.

وتواصل أمانة جدة جهودها في تعقب مظاهر التلوث البصري والحد من المخالفات العشوائية عبر حملات رقابية مستمرة، إلى جانب أعمال المتابعة للمواقع المرصودة لضمان عدم معاودة المخالفات العشوائية.

وتشكر الأمانة سكان وزوار جدة على مساهمتهم في الحد من المخالفات البلدية، بالتبليغ عنها عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية.







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