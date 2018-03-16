شاهد.. أهداف الأجانب من النادي الأهلي هذا الموسم

المواطن – مروة نبيل

نشرت قناة “دوري بلس” الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو أهداف اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم في صفوف النادي الأهلي حتى الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتصدَّر السوري عمر السومة، قائمة أهداف الأهلي باللاعبين الأجانب حتى الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب 12 مباراة، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ونجح اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين خلال 23 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، يليه ليوناردو سوزا الذي لعب مع الراقي 16 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

وجاء بالمركز الرابع في قائمة أهداف الأهلي باللاعبين الأجانب حتى الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين، كلاديمير دي سوزا؛ حيث إنه لعب 20 مباراة مع الراقي وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

وحل في المركز الخامس بقائمة أهداف الأهلي باللاعبين الأجانب حتى الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين على قناة “دوري بلس”، المصري مؤمن زكريا الذي لعب 5 مباريات وسجل هدفاً ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد الأهداف التي سجَّلها اللاعبون الأجانب مع النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم لـ30 هدفًا من 55 هدفاً أحرزها الراقي، بنسبة 55.56%، وقاموا بصناعة 13 هدفًا.







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