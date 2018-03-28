شاهد.. إحصاءات المملكة تدهش وزير التجارة الأميركي: مستوى دقة هائل

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، أمس الثلاثاء، أنه يثق في نجاح خطط التحول بالمملكة؛ لأن بها تميزًا كبيرًا، خاصةً في مستوى التعليم، لاسيما مع ابتعاث 16000 طالب وطالبة إلى أميركا فقط.

وتابع روس خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي أنه يؤمن بمقولة: “إنك لا تستطيع إدارة شيء دون أن تقيسه”، مبديًا اندهاشه من وجود إحصائيات في المملكة لقياس أصغر التفاصيل، حتى إنهم أرادوا قياس توقعاتهم بزيادة عمر الفرد من 74 إلى 80 عامًا”.

وأضاف: “كذلك تستطيع رؤية ذلك من عدد المقالات العلمية التي ظهرت لباحثين سعوديين في المجلات العالمية.. هذا هو مستوى الدقة الهائل الذين يحاولون إدارة مرحلة التحول لبلدهم عن طريقه”.

ورأى وزير التجارة الأميركي أن لدى المملكة فرصًا كبيرة للنجاح في مسعاها، مضيفًا: “مع هذا الحضور المميز في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أعتقد أن فرص النجاح باتت أكبر”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :