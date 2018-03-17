شاهد.. استمارات توقيع السعيد لنادي الزمالك المصري

المواطن – عبدالناصر سيد

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك المصري الاستسلامَ في مسألة التعاقد مع لاعب كرة القدم عبدالله السعيد، بعدما قام الأخير بتجديد عقده مع الغريم التقليدي الأهلي.

وقرر الزمالك رفع راية التحدي والرد على كل الاتهامات المنسوبة إليه بأن اللاعب لم يتوجه إلى الزمالك والتوقيع على أي عقود له.

وجراء ذلك، أظهر الزمالك المستندات التي تُدين موقف عبدالله السعيد، بخلاف الصورة التي تم الكشف عنها للرأي العام والتي يظهر فيها بجانب مسؤولي النادي أثناء التوقيع.

وتبين من المستندات أنها تحمل توقيع بخط اليد والبصمة لاستمارات الانتقال إلى الزمالك، بالإضافة إلى استمارة رغبة تفيد بانتقاله للقلعة البيضاء.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن عقد عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي مع الزمالك سليم وقانوني بعد أن قام اللاعب بالتوقيع على 4 نسخ، وقام بالبصمة على العقود.

وأعلن النادي الأهلي المصري منذ أيام تجديد عقد لاعبه عبدالله السعيد لمدة موسمين حتى عام 2020.

وبعدها بأيام أعلن النادي أنه سيعرض اللاعب عبدالله السعيد للبيع أو رحيله من المارد الأحمر على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.







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