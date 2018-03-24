شاهد.. الأخضر يغلق ملف أوكرانيا ويستعد لبلجيكا

شاهد.. الأخضر يغلق ملف أوكرانيا ويستعد لبلجيكا

2018/03/24
الساعة 5:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

أغلق لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم ملف مباراة أوكرانيا الودية، وبدأت الاستعدادات على قدم وساق لمواجهة بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا العام الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريبًا صباحيًا، وجاء خفيفًا للاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس الجمعة أمام أوكرانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويسعى الجهاز الفني للأخضر، بقيادة الأرجنتيني بيتزي، لتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها خلال لقاء أوكرانيا والعمل على تلافيها في مباراة بلجيكا.

واقتصرت تدريبات اليوم على الجري حول الملعب، بعد الإجهاد الذي تعرَّض له اللاعبون عقب مشاركتهم في لقاء أوكرانيا.

وستشهد الأيام المقبلة، قبل مواجهة بلجيكا وديًا، تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل التكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال اللقاء.

 

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