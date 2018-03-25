شاهد .. الأخضر يواصل تدريباته لموقعة بلجيكا الودية

المواطن – الرياض

يواصل لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم استعدادًا لمواجهة بلجيكا الثلاثاء وديًا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

وسادت أجواء من الروح التنافسية بين اللاعبين وبعضهم البعض لنيل ثقة الجهاز الفني للأخضر بقيادة الأرجنتيني بيتزي.

ويحاول لاعبو الأخضر الظهور بمستوى متميز خلال التدريبات بعد نجاح الجهاز الفني في عقد جلسة معهم لتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها في مباراة أوكرانيا، والعمل على تلافيها في لقاء الثلاثاء.

وانتهت مباراة المنتخب السعودي أمام أوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وستكون مباراة الثلاثاء موقعة مهمة بالنسبة للجهاز الفني للأخضر الذي يسعى إلى تحقيق المفاجأة والانتصار.

ويستعد المنتخب السعودي لفعاليات بطولة كأس العالم، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي ومصر.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال بمواجهة أصحاب الأرض والجمهور في لقاء الافتتاح يوم 14 يونيو المقبل.

📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأول يواصل تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمباراة بلجيكا الثلاثاء المقبل.

#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/5fg8N3n0Rl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 25, 2018







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