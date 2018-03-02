شاهد .. الأمواج الهلالية تزلزل محيط الرعب

المواطن – عبدالناصر سيد

سيطرت الأفراح بين الجماهير الهلالية أثناء حضورها لملعب جامعة الملك سعود الملقب بمحيط الرعب خلال لقاء الهلال والفيصلي في الجولة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طريقة الاحتفال بالتواجد في ملعب محيط الرعب.

وقامت الجماهير بعمل أمواج خلال تواجدها في ملعب اللقاء في إشارة تعبيرية عن فرحتها بإقامة أولى مباريات الهلال في الموسم الحالي على محيط الرعب.







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