شاهد.. الجبير من واشنطن: قضية قطر خليجية والمملكة لا تحتاج من يدافع عنها

المواطن- واشنطن

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والإدارة الأميركية بحثا سبل مكافحة الإرهاب وأهم قضايا المنطقة، معلنًا أن ولي العهد سيتوجه اليوم إلى سياتل.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحافي له من واشنطن حول زيارة ولي العهد، اليوم الجمعة، أن “لقاءاتنا في الولايات المتحدة أكدت الشراكة الأميركية”، مشددًا على أن قضية قطر خليجية، وسيتم حلها خليجيًّا، و”نأمل أن تصحح قطر من مسارها وتعود إلى الطريق الصحيح”.



وشدد الوزير الجبير على أن النزاع في اليمن يمني، والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة على البلاد.

ولفت الجبير إلى أن مواقف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون معروفة تجاه إيران وحاسمة.

واستكمل أن المملكة ناقشت مع أميركا سبل مواجهة نقل إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن، متهمًا إيران بتجنيدها الميليشيات في اليمن وإطلاقها الصواريخ على المملكة.

وقال وزير الخارجية: إنه على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة، كما رد على تصريحات وزير خارجية إيران حول حماية المملكة بقوله: “المملكة لا تحتاج لمن يدافع عنها”.

وأشار الجبير إلى أن المملكة تبحث مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى إقامة مشروع نووي سلمي، وأن الاتفاق النووي الإيراني يحتاج للمراجعة.







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