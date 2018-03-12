شاهد بالصور.. استعدادات افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

المواطن - الرياض

رصدت مجموعة من الصور الاستعدادات المكثفة لافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأربعاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويأتي المعرض في دورته الحالية تحت شعار (الكتاب.. مستقبل التحول)، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

يقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 من الشهر الجاري، وستكون الإمارات العربية المتحدة ضيف الشرف للمعرض.

ويشهد المعرض نحو 80 فعالية ثقافية تتنوع بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات شعرية ومسرحيات وجلسات حوارية عن مجالات الكتب ومع عدد من المؤلفين، وكذلك يقام عدد من الفعاليات المخصصة للطفل، بالإضافة إلى فعاليات منصة توقيع الكتب التي سيوقع خلالها عدد من الكُتاب مؤلفاتهم الحديثة بمشاركة جمهورهم من القراء.

كما يشهد المعرض إقامة فعالية جديدة بعنوان “مارثون الترجمة” وتهدف إلى ترجمة ما لا يقل عن مائتي مقال من اللغة العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بجودة عالية؛ بغية تنشيط حركة الترجمة في مجالات وثيقة الصلة بالثقافة السعودية وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.

ويُعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تشرف على تنظيمه وزارة الثقافة والإعلام، من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعاً من بين معارض الكتاب العربية، حيث استقبل المعرض في دورته السابقة للعام الماضي أكثر من 400 ألف زائر على مدى 10 أيام، فيما بلغ إجمالي المبيعات 72 مليون ريال (نحو 19 مليون دولار).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :