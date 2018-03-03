شاهد بالصور.. السعوديات يركضن لأول مرة في الأحساء

المواطن - محمد سمعة

شهدت محافظة الأحساء اليوم مشاركة العديد من السيدات في الماراثون الذي أقيم للمرة الأولى .

ويعتبر الماراثون حدثًا مميزًا وفريدًا من نوعه حيث شارك في السباق العديد من السيدات والفتيات من أعمار مختلفة.

وخصص سباق 3 كيلو مترات للسيدات من عمر 12 عاما فيما فوق.

ويُعتبر إقامة ماراثون الأحساء للسيدات بمثابة قرار جديد لترفيه المرأة السعودية وذلك بعد السماح لها في الفترة الماضية بحضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكانت السيدات حضرن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بداية من مباراة الأهلي والباطن في ملعب الجوهرة.

وتميزت المشاركة بالنشاط والفاعلية من قبل السيدات واللاتي استمتعن بقضاء وقت جميل.

تم إقامة الماراثون تحت إشراف هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.







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