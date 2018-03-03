شاهد بالصور.. تصميم جديد للثوب العسيري ابتكرته أم فيصل

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

ابتكرت عائشة سروري الشهيرة بأم فيصل شكلًا جديدًا للثوب العسيري، ممارسة هوايتها في تصميم هذا الزي باستخدام فلسفتها الخاصة في الأقمشة تعبيرًا عن جمالياته.

وقالت أم فيصل إنَّ شكل الثوب العسيري الجديد وجد إقبالًا كبيرًا من قبل السيدات في عسير ومختلف مناطق المملكة، وذلك بفضل التطوير الذي أجرته عليه ليدرج ضمن الأزياء التي باتت النساء تميل إلى ارتدائها في الحفلات والمناسبات.

ولفتت خلال حديثها إلى أنَّ التصاميم الجديدة المتناهية الدقة تعتمد على أنواع معينة من الخيوط، أدت إلى نقل الزي العسيري التقليدي، من دائرة التراث الشعبي إلى واجهة الموضة الحديثة.

ولم تقتصر هوايتها على الثوب العسيري الذي طوَّرته ونقلته إلى كافة الاحتياجات الديكورية والمنزلية، بينما شملت الشالات والسديريات والأطواق والأكواب وقطع الديكور.

وكانت أم فيصل قد شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات، ومن ضمنها مهرجان الجنادرية في نسخته الأخيرة، وحصلت على دورة في معهد متخصص لتعليم الخياطة ليمكنها من صقل موهبتها وتقديم أزياء دقيقة ومبتكرة مبنية على أسس ودراسة علمية.







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