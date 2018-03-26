شاهد بالفيديو.. أهداف الشوط الأول من مباراة هولندا والبرتغال

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الهولندي في إنهاء الشوط الأول من مباراة البرتغال الودية بالتقدم بثلاثية دون رد.

ويذكر أن مباراة اليوم هي ثاني مباراة يخوضها المنتخبان في إطار اللقاءات الودية في أجندة الفيفا الدولية، حيث خسر منتخب هولندا يوم الجمعة الماضية من منتخب إنجلترا بهدف دون رد، بينما فاز منتخب البرتغال في اللحظات الأخيرة على المنتخب المصري بنتيجة هدفين لهدف.

تقدم منتخب هولندا بالهدف الأول عبر نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي في الدقيقة الـ11.

وواصل منتخب هولندا تألقه؛ وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، وكان له ما أراد عبر اللاعب ريان بابل نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق، والذي سجل الثاني للمنتخب البرتقالي في الدقيقة الـ32.

ووسط تراجع دفاعي من المنتخب البرتغالي والذي عجز عن إيقاف قوة وخطوة المنتخب الهولندي الهجومية، تمكن الأخير من تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

سبق للمنتخبين أن تقابلا في بطولة أمم أوروبا عام 2012، وفاز المنتخب البرتغالي وقتها بنتيجة هدفين مقابل هدف.







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