شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية

المواطن - محمد سمعه

اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه منتخب الأرجنتين بسداسية مقابل هدف في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول عبر اللاعب دييغو كوستا في الدقيقة ال12 من الشوط الأول.

واصل منتخب إسبانيا ضغطه بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب إيسكو بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماركو أسينسيو في الدقيقة ال27.

ونجح منتخب الأرجنتين في تقليص الفارق عبر اللاعب نيكولاس أوتامندي في الدقيقة ال40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة تألق كبير من منتخب إسبانيا حيث سجل إيسكو الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة ال52، ثم واصلت إسبانيا تألقها ونجح اللاعب تياجو ألكانتارا في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الإسباني.

استمر أداء الأرجنتين الضعيف وسط ضغط هجومي كبير من لاعبي المنتخب الإسباني حتى نجح اللاعب إياجو إسباس في إضافة الهدف الخامس لإسبانيا بالدقيقة ال73.

اختتم اللاعب إيسكو سداسية إسبانيا بتسجيله الهاتريك الخاص به في الدقيقة ال75 بطريقة جميلة.

يذكر أن منتخب إسبانيا فاز بمونديال 2010 في جنوب إفريقيا على حساب المنتخب الهولندي بهدف دون رد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :