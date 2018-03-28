شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة إنجلترا وإيطاليا الودية

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب الإيطالي من خطف تعادلًا إيجابيًا من المنتخب الإنجليزي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي في مدينة لندن الإنجليزية.

نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جيمي فاردي في الدقيقة ال26 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيسي لينجارد.

وفي الشوط الثاني ظل المنتخب الإيطالي يقاتل وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل حتى تمكن اللاعب لورينزو إنسيني من تسجيل هدف التعادل للأتزوري في الدقيقة ال87.

يذكر أن المنتخب الإيطالي لم ينجح في التأهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 60 عامًا، بينما يتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم مع منتخبات” تونس، بلجيكا، بنما”.







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