شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الأهلي اليوم ضد مونانا الجابوني

المواطن - محمد سمعه

نجح لاعبو المارد الأحمر خلال مباراة الأهلي، اليوم، ضد نادي مونانا الجابوني، في الفوز بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأراد أبناء المدرب حسام البدري خلال مباراة الأهلي اليوم تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية؛ وذلك من أجل العبور إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة الأهلي اليوم ضد نادي مونانا كانت أقيمت في مدينة ليبرفيل الجابونية، حيث ضغط المارد الأحمر بقوة وتمكن اللاعب المصري ميدو جابر من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

ولم ييأس لاعبو المارد الأحمر في مباراة الأهلي اليوم أمام نادي مونانا، حيث حاول أبناء المدرب حسام البدري تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة لصالحهم قبل نهاية الشوط الأول.

نجح اللاعب وليد أزارو خلال مباراة الأهلي اليوم في تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول بعد استلام للكرة أكثر من رائع.

وواصل نادي مونانا ضغطه وبقوة، حيث تمكن اللاعب دافيد ماسامبا خلال مباراة الأهلي اليوم من تسجيل الهدف الأول للنادي الجابوني، عبر ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي اليوم بتفوق المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي اليوم واصل لاعبو المارد الأحمر تألقهم وضغطهم بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، خاصة أن نادي مونانا الجابوني ظل يضغط بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل لهم.

نجح النجم وليد سليمان في مباراة الأهلي اليوم ضد مونانا في تسجيل الهدف الثالث للمارد الأحمر بعد مراوغة أكثر من رائعة لحارس مونان ليسجل الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي اليوم يتأهل المارد الأحمر إلى ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو دور المجموعات.







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