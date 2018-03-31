شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند المثيرة

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي بايرن ميونيخ الألماني ضيفه بوروسيا دورتموند بسداسية دون رد، في إطار لقاءات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

سجل اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لنادي البايرن في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ثم واصل بايرن ميونيخ تألقه، وسجل اللاعب خيمس رودريغيز الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة الـ14 بطريقة جميلة.

لم يهدأ بايرن ميونيخ وواصل ضغطه بقوة حتى تمكن اللاعب توماس مولر من تسجيل الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة الـ23.

وفي الدقيقة الـ44 تمكن بايرن ميونيخ من تسجيل الهدف الرابع عبر روبيرت ليفاندوفسكي والذي سجل الهدف الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري من تسجيل الهدف الخامس للبايرن، وسط ذهول من لاعبي بوروسيا دورتموند.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال عن الشوط الأول، حيث واصل بايرن ميونيخ ضغطه الهجومي بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف السادس.

تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث له في المباراة والسادس لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ88.

أصبح رصيد بايرن ميونيخ بعد الفوز الكبير 69 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الألماني.







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