شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة فرنسا وروسيا الودية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب روسيا بثلاثية مقابل هدف، في إطار لقاء ودي أقيم بين المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وحاول المنتخب الفرنسي، بقيادة مدربه ديديه ديشامب، تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك بعد الخسارة يوم الجمعة الماضية من المنتخب الكولومبي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة كانت أقيمت على ملعب فرنسا الدولي في مدينة باريس.

وتألق منتخب فرنسا حيث نجح اللاعب كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول للديوك الفرنسية في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي تألقه، حيث سجل اللاعب بول بوغبا الهدف الثاني للديوك في الدقيقة الـ50 بطريقة أكثر من رائعة.

قاتل المنتخب الروسي وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح اللاعب سمولوف في تسجيل الهدف الأول للروس في الدقيقة الـ69.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق تمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب كيليان مبابي بطريقة أكثر من رائعة بين قدمي حارس منتخب روسيا.

انتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثية مقابل هدف.







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