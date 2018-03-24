شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة فرنسا وكولومبيا الودية

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الكولومبي في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه منتخب فرنسا؛ بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت على ملعب فرنسا الدولي في مدينة باريس الفرنسية أمس الجمعة.

وضغط المنتخب الفرنسي بقوة، وذلك منذ بداية الشوط الأول مع استغلال عاملي الأرض والجمهور؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول.

تمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي في الدقيقة الـ11 بطريقة جميلة.

وواصل منتخب فرنسا تألقه وضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب توماس ليمار نجم وسط نادي موناكو الفرنسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك الحارس الكولومبي في الدقيقة الـ26.

حاول منتخب كولومبيا تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، وكان له ما أراد بعدما نجح نجم إشبيلية الإسباني، لويس موريل في تسجيل الهدف الأول لبلاده الـ28 بعد خطأ من الحارس الفرنسي هوجو لوريس.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب فرنسا تألقه وضغطه، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من المنتخب الكولومبي.

تمكن منتخب كولومبيا من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب رادميل فالكاو في الدقيقة الـ62 بعد تمريرة متقنة من اللاعب خيمس رودريغيز.

وسط محاولات المنتخب الفرنسي للحفاظ على النتيجة وتسجيل الهدف الثالث، تفاجأ الجميع بركلة جزاء محتسبة للمنتخب الكولومبي بعد عرقلة الفرنسي صامويل أومتيتي لأحد لاعبي كولومبيا في منطقة الجزاء.

سجل اللاعب خوان كوينتيرو الهدف الثالث لمنتخب كولومبيا في الدقيقة الـ85، لتنتهي المباراة بفوز كولومبيا بثلاثية مقابل هدفين.







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