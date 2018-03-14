شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة #مانشستر_يونايتد_اشبيليه

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي مانشستر يونايتد للإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارته من نادي إشبيلية الإسباني بنتيجة هدفين لهدف، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم اللاعب الفرنسي وسام بن يدر بالهدف الأول لفريق إشبيلية في الدقيقة الـ74 بعد تصويبة قوية على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وواصل نادي إشبيلية ضغطه حتى سجل اللاعب بن يدر الهدف الثاني للنادي الإسباني في الدقيقة الـ78 عبر رأسية متقنة.

ونجح مانشستر يونايتد بعد ذلك في تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ85.

بعد فوز إشبيلية على مانشستر يونايتد في إنجلترا تأهل النادي الإسباني إلى دور ربع النهائي في مفاجأة من العيار الثقيل.

وسعى مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال والمضي قدمًا نحو الفوز ببطولة التشامبيونزليج.

وأصبح الآن مانشستر يونايتد يخوض المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف نادي مانشستر سيتي المتصدر.

وكان نادي مانشستر يونايتد هزم فريق ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة كانت أقيمت على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.







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