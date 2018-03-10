شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تفوقًا كبيرًا للشياطين الحمر، وذلك بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.

وسعى لاعبو الشياطين الحمر خلال مباراة مان يونايتد ضد ليفربول إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث؛ وذلك من أجل البقاء في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ لاعبو المانيو مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بضغط كبير، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الأول للشياطين الحمر عبر تصويبة قوية.

وواصل اليونايتد تألقه بقوة، خاصة أن لاعبي الشياطين الحمر أرادوا تسجيل الهدف الثاني في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول قبل نهاية الشوط الأول.

نجح اللاعب ماركوس راشفورد في إضافة الهدف الثاني في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في الدقيقة الـ25 بعد خطأ كبير من حارس مرمى ليفربول، الألماني لوريس كاريوس.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بتقدم فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد ليفربول دخل فريق ليفربول بقوة كبيرة؛ وذلك من أجل البحث عن تسجيل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد.

سجل المدافع إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد هدفًا بالخطأ في مرماه لنادي ليفربول في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة.

وحاول لاعبو الريدز خلال مباراة مان يونايتد ضد ليفربول تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الشياطين الحمر.

يذكر أن مباراة مان يونايتد ضد ليفربول أقيمت على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، وشهدت المباراة كذلك تألقًا كبيرًا من اللاعب دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.







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