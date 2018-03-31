شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، في إطار لقاءات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تألقًا كبيرًا من لاعبي الريدز والذين نجحوا في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكانت مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول أقيمت اليوم على ملعب سيلهرست بارك معقل نادي كريستال بالاس في مدينة لندن الإنجليزية.

وحاول لاعبو الريدز خلال الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول تسجيل الهدف الأول، خاصة أن اللاعب السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح قاما بصنع العديد من المحاولات الهجومية لليفربول من أجل تسجيل الهدف الأول.

ويذكر أن مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول شهدت تقدم النادي اللندني بالهدف الأول عبر اللاعب ميليفوييفيتش في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

وخلال الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول نجح ماني في تسجيل الهدف الأول لليفربول، ولكن الحكم لم يحتسب الهدف؛ لوقوع اللاعب السنغالي في مصيدة التسلل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بتقدم الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول كثف الريدز هجماته بقوة، وذلك من أجل إضافة الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف التعادل لليفربول بعد عرضية رائعة من اللاعب جيمس ميلنر في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

ومرت الدقائق من مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول وزاد الهجمات بقوة وشراسة من لاعبي الريدز من أجل إضافة الهدف الثاني وخطف النقاط الثلاث.

تمكن النجم محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني في مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر روبيرتسون لينجح الريدز في خطف النقاط الثلاث بعد المعاناة.

وبعد انتهاء مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، أصبح رصيد الريدز 66 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.







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