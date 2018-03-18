شاهد بالفيديو.. أهداف وركلات ترجيح مباراة الزمالك وولايتا ديتشا

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي الزمالك المصري بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم من دور الـ32، وذلك بعد الخسارة من نادي ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد تعادل الفريقين في النتيجة في مجموع المباراتين بثلاثية لكل فريق.

وكان الزمالك تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أحمد مدبولي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل الزمالك سعيه لتسجيل الهدف الثاني فكان له ما أراد عبر اللاعب مدبولي والذي سجل ثاني أهدافه وثاني أهداف الزمالك في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

نجح نادي ولايتا ديتشا في تسجيل الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ50 لتعود المباراة إلى نقطة البداية.

حاول الزمالك بعد ذلك تسجيل الهدف الثالث، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

ولم يحدث أي تغيير في نتيجة المباراة لتنتهي مباراة الإياب بفوز الزمالك بثنائية لهدف، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب، والتي كانت انتهت بفوز ولايتا ديتشا الإثيوبي بثنائية مقابل هدف.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي شهدت خسارة الزمالك برباعية مقابل ثلاث ركلات ليودع الفريق الأبيض بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يذكر أن المدرب إيهاب جلال مدرب الزمالك أوضح بعد انتهاء مباراة الذهاب أن الزمالك سيقاتل للفوز على ولايتا ديتشا في القاهرة، لكن الفريق الإثيوبي نجح في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ32 المكرر في الكونفيدرالية.







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