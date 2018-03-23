شاهد بالفيديو.. الأوروغواي تتقدم على التشيك بهدفين في الشوط الأول
في إطار بطولة كأس الصين الدولية

شاهد بالفيديو.. الأوروغواي تتقدم على التشيك بهدفين في الشوط الأول

2018/03/23
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
1805
0
طباعة
المواطن - محمد سمعة

تفوق المنتخب الأوروغوياني على نظيره التشيكي بهدفين دون رد في مباراة ودية ضمن بطولة كأس الصين الدولية للمنتخبات.

وسجل الهدف الأول اللاعب لويس سواريز نجم نادي برشلونة لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وواصل منتخب الأوروغواي تألقه حيث نجح اللاعب إدينسون كافاني في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده عبر ضربة مقصية مزدوجة بشكل رائع في الدقيقة ال37.

يذكر أن المنتخب الأوروغوياني يلعب في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018 مع منتخبات” مصر، السعودية، روسيا”.

وسيواجه منتخب الأوروغواي في مباراته الأولى بكأس العالم منتخب مصر يوم 15 يونيو المقبل.

يسعى منتخب الأوروغواي للمنافسة بقوة على لقب المونديال وذلك للفوز به للمرة الثالثة في تاريخه.

ِشارك على الفيس بوك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :
ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :