شاهد بالفيديو.. الأوروغواي تتقدم على التشيك بهدفين في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعة

تفوق المنتخب الأوروغوياني على نظيره التشيكي بهدفين دون رد في مباراة ودية ضمن بطولة كأس الصين الدولية للمنتخبات.

وسجل الهدف الأول اللاعب لويس سواريز نجم نادي برشلونة لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وواصل منتخب الأوروغواي تألقه حيث نجح اللاعب إدينسون كافاني في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده عبر ضربة مقصية مزدوجة بشكل رائع في الدقيقة ال37.

يذكر أن المنتخب الأوروغوياني يلعب في المجموعة الأولى في كأس العالم 2018 مع منتخبات” مصر، السعودية، روسيا”.

وسيواجه منتخب الأوروغواي في مباراته الأولى بكأس العالم منتخب مصر يوم 15 يونيو المقبل.

يسعى منتخب الأوروغواي للمنافسة بقوة على لقب المونديال وذلك للفوز به للمرة الثالثة في تاريخه.

هدف نجم برشلونة وأوروجواي لويس سواريز الأول في مرمى منتخب التشيك من نقطة الجزاء وإحتفاله بهدفه الدولي رقم 50 مع منتخب بلاده#كأس_الصين_الدولية دلوقتي على شاشة dmc sports pic.twitter.com/GKD93hKLrv — dmc sports (@dmcsportstv) March 23, 2018

هدف عاااالمي لمنتخب الأوروجواي (منافس مصر في كأس العالم 😁) من كافاني على الطااااير في مرمى التشيك 🔥🇺🇾 الأوروجواي 2 🆚 التشيك 0#كأس_الصين_الدولية دلوقتي على شاشة dmc sports pic.twitter.com/IpIDCuooSw — dmc sports (@dmcsportstv) March 23, 2018







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