شاهد بالفيديو.. “المواطن” توثق العروض الحية لقوات الأمن الخاصة

المواطن - فهد الدوسري - تصوير : أثير الحربي - الرياض

وثقت عدسة “المواطن” العروض الحية التي قدمتها قوات الأمن الخاصة المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، حيث توضح العروض العسكرية مدى جاهزية رجال الأمن في محاربة الإرهاب باستخدام الكلاب البوليسية التي تدربت على كيفية إلقاء القبض على المطلوب بشكل جيد.

وقدمت قوات الأمن الخاصة للزوار فرضيات مهارات الاقتحام التي تقوم عليها من وسائل بحث عن المتفجرات ووسائل بحث عن المخدرات وعن كيفية الهجوم على المطلوبين ووسائل الإنقاذ والبحث عن أشخاص مفقودين وجثث بالكوارث الطبيعية ووسائل دربت على تفتيش السيارات وغيرها من الوسائل الصعبة.

واستعرض المعرض للزوار الأجهزة التابعة لإبطال وإزالة المتفجرات، المزوّدة بمستكشفات تستخدم أثناء البحث والتفتيش، ورجال آليين “روبوت”، مجهّزة ويمكن إضافة الأجهزة المساعدة إليها، لتتعامل مع الموقف وفق ما يقتضيه الأمر.

ويعرض الجناح الذي جعل الزائر يحرص على المكوث فيه إلى ساعة من الوقت لمشاهدة ما تقوم عليه القوات الأمن من جاهزية تدعو إلى الفخر والحماس، لاسيما لما فيه تأمين للإنسان والمكان.



ويذكر أن وفد صحيفة “المواطن“، في وقت سابق، قام بزيارة خاصة لجناح قوات الأمن الخاصة المشارك في الجنادرية؛ للاطلاع على كافة الجهود المبذولة، حيث ترصد المعروضات التسليح وتطوّره، ومواكبته لكافة الاحتياجات، فمنه ما يستخدم في المناطق الجبلية، وأسلحة أخرى للمناطق السكنية، وأدوات تفجير الجدران، وغيرها من المعدّات المستخدمة في العمليات.







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